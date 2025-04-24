Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
620
Описание товара Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный
Телефон Panasonic KX-TS2350RUB сделан из пластика, имеет черный цвет и классический внешний вид. Такой аппарат может быть применен в офисных или жилых помещениях. Конструкция данной модели допускает возможность настенной установки устройства. При необходимости можно поставить соответствующий переключатель в режим импульсного или тонального набора. Дополнительное удобство использования этого аппарата достигается за счет длинного шнура, который позволит пользователю разместить тело в удобном положении при длительном разговоре.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Телефон Panasonic KX-TS2350RUB сделан из пластика, имеет черный цвет и классический внешний вид. Такой аппарат может быть применен в офисных или жилых помещениях. Конструкция данной модели допускает возможность настенной установки устройства. При необходимости можно поставить соответствующий переключатель в режим импульсного или тонального набора. Дополнительное удобство использования этого аппарата достигается за счет длинного шнура, который позволит пользователю разместить тело в удобном положении при длительном разговоре.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. уже один раз упал)) даже царапин нет
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует всем ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
отличный рабочиц телефон, имеет всё необходимые функции и при очень привлекательной цене
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в приличном виде, все работает. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, хорошая, слышимость.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает на 5+.Достойный аппарат PANASONIC за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Аалё. Вам жизнерадостный отзыв. Спасибо Вам огромное. Качество, цена, стильный, классно смотрится в интерьере, функциональный (характеристики), аккуратно упакован. Бережная доставка. Отдельная благодарность за возможность купить по выгодной цене. На страничке продавца сразу скидка, действующая несколько дней. Воспользовалась и купила данный товар. Телефон очень понравился. Возможность прикрепить повыше, на стену, не может не радовать. Когда две кошечки начинают играться, бегая по всем поверхностям, снося всё что находится, пригодится крепление.
Достоинства:
Комментарий:
аппарат работает хорошо, без помех
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой аппарат, но звук тихий, жаль, что нет подсветки
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка 5. Аппарат хороший, качественный! Подключил, все работает. Связь отличная. Рекомендую ⭐⭐⭐⭐⭐
Достоинства:
Комментарий:
Качественно изготовленный телефон
Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. уже один раз упал)) даже царапин нет
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует всем ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
отличный рабочиц телефон, имеет всё необходимые функции и при очень привлекательной цене
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в приличном виде, все работает. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, хорошая, слышимость.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает на 5+.Достойный аппарат PANASONIC за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Аалё. Вам жизнерадостный отзыв. Спасибо Вам огромное. Качество, цена, стильный, классно смотрится в интерьере, функциональный (характеристики), аккуратно упакован. Бережная доставка. Отдельная благодарность за возможность купить по выгодной цене. На страничке продавца сразу скидка, действующая несколько дней. Воспользовалась и купила данный товар. Телефон очень понравился. Возможность прикрепить повыше, на стену, не может не радовать. Когда две кошечки начинают играться, бегая по всем поверхностям, снося всё что находится, пригодится крепление.
Достоинства:
Комментарий:
аппарат работает хорошо, без помех
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой аппарат, но звук тихий, жаль, что нет подсветки
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка 5. Аппарат хороший, качественный! Подключил, все работает. Связь отличная. Рекомендую ⭐⭐⭐⭐⭐
Достоинства:
Комментарий:
Качественно изготовленный телефон