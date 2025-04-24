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Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный купить с доставкой в Москве
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Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный

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Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный - фото 1
Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
  • Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный - фото 1
  • Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249842
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
620

Описание товара Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный

Телефон Panasonic KX-TS2350RUB сделан из пластика, имеет черный цвет и классический внешний вид. Такой аппарат может быть применен в офисных или жилых помещениях. Конструкция данной модели допускает возможность настенной установки устройства. При необходимости можно поставить соответствующий переключатель в режим импульсного или тонального набора. Дополнительное удобство использования этого аппарата достигается за счет длинного шнура, который позволит пользователю разместить тело в удобном положении при длительном разговоре.

Отзывы о товаре Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Захар Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. уже один раз упал)) даже царапин нет
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует всем ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный рабочиц телефон, имеет всё необходимые функции и при очень привлекательной цене
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Нина Е.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло в приличном виде, все работает. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, хорошая, слышимость.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает на 5+.Достойный аппарат PANASONIC за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Трубина Анна

Достоинства:


Комментарий:
Аалё. Вам жизнерадостный отзыв. Спасибо Вам огромное. Качество, цена, стильный, классно смотрится в интерьере, функциональный (характеристики), аккуратно упакован. Бережная доставка. Отдельная благодарность за возможность купить по выгодной цене. На страничке продавца сразу скидка, действующая несколько дней. Воспользовалась и купила данный товар. Телефон очень понравился. Возможность прикрепить повыше, на стену, не может не радовать. Когда две кошечки начинают играться, бегая по всем поверхностям, снося всё что находится, пригодится крепление.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат работает хорошо, без помех
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой аппарат, но звук тихий, жаль, что нет подсветки
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка 5. Аппарат хороший, качественный! Подключил, все работает. Связь отличная. Рекомендую ⭐⭐⭐⭐⭐
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественно изготовленный телефон



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон Panasonic KX-TS2350RUB сделан из пластика, имеет черный цвет и классический внешний вид. Такой аппарат может быть применен в офисных или жилых помещениях. Конструкция данной модели допускает возможность настенной установки устройства. При необходимости можно поставить соответствующий переключатель в режим импульсного или тонального набора. Дополнительное удобство использования этого аппарата достигается за счет длинного шнура, который позволит пользователю разместить тело в удобном положении при длительном разговоре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Захар Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. уже один раз упал)) даже царапин нет
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует всем ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный рабочиц телефон, имеет всё необходимые функции и при очень привлекательной цене
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Нина Е.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло в приличном виде, все работает. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, хорошая, слышимость.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает на 5+.Достойный аппарат PANASONIC за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Трубина Анна

Достоинства:


Комментарий:
Аалё. Вам жизнерадостный отзыв. Спасибо Вам огромное. Качество, цена, стильный, классно смотрится в интерьере, функциональный (характеристики), аккуратно упакован. Бережная доставка. Отдельная благодарность за возможность купить по выгодной цене. На страничке продавца сразу скидка, действующая несколько дней. Воспользовалась и купила данный товар. Телефон очень понравился. Возможность прикрепить повыше, на стену, не может не радовать. Когда две кошечки начинают играться, бегая по всем поверхностям, снося всё что находится, пригодится крепление.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
аппарат работает хорошо, без помех
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой аппарат, но звук тихий, жаль, что нет подсветки
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2024
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка 5. Аппарат хороший, качественный! Подключил, все работает. Связь отличная. Рекомендую ⭐⭐⭐⭐⭐
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественно изготовленный телефон


Телефон Panasonic KX-TS2350RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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