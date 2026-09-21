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Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver

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Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 1
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 2
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 3
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 4
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 5
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 6
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 7
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 8
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Vivo Y04
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1640x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 8
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702340
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Характеристики

Бренд
Vivo
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB кабель,адаптер питания,адаптер питания,чехол,USB кабель,чехол
Линейка
Vivo Y04
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+13 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
нет
Аккумулятор
Li-Ion
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver

Аккумулятор BlueVolt 5500 мА·ч оптимизирован для использования в течение всего дня, его заряда хватит для работы с утра до вечера. Защитная матрица 6 ? 4 обеспечивает быструю и исключительно безопасную зарядку. Смартфону не страшны случайные падения благодаря сертификации SGS 5? на устойчивость к падениям и сертификации ударопрочности военного стандарта MIL-STD. Погрузитесь в мир развлечений: дисплей с диагональю 6,74 дюйма, усиление громкости звука до 200% и комфортный для глаз темный режим открывают новые горизонты киноэффектов.

Отзывы о товаре Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Silver




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Характеристики
Бренд
Vivo
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB кабель,адаптер питания,адаптер питания,чехол,USB кабель,чехол
Линейка
Vivo Y04
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Развернуть
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+13 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
нет
Аккумулятор
Li-Ion
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор BlueVolt 5500 мА·ч оптимизирован для использования в течение всего дня, его заряда хватит для работы с утра до вечера. Защитная матрица 6 ? 4 обеспечивает быструю и исключительно безопасную зарядку. Смартфону не страшны случайные падения благодаря сертификации SGS 5? на устойчивость к падениям и сертификации ударопрочности военного стандарта MIL-STD. Погрузитесь в мир развлечений: дисплей с диагональю 6,74 дюйма, усиление громкости звука до 200% и комфортный для глаз темный режим открывают новые горизонты киноэффектов.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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