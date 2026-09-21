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Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black

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Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 1
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 2
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 3
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 4
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 5
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 6
Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Vivo Y04
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1640x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702339
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Характеристики

Бренд
Vivo
Тип товара
Смартфон
Линейка
Vivo Y04
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+13 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black

Vivo Y04 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 90 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.74 дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Vivo Y04 оснащен процессором Unisoc T7225, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера с сенсором позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Vivo Y04 4/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Vivo
Тип товара
Смартфон
Линейка
Vivo Y04
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+13 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Vivo Y04 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 90 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.74 дюймов и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Vivo Y04 оснащен процессором Unisoc T7225, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера с сенсором позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Отзывы


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