Хлебопечь Starwind SBM2085 600Вт белый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб.
В наличии
Код товара: 702241
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Загружаем...
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Загружаем...
8 550 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечь
Мощность
600
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
33x27.3x28.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х31
Вес, кг.
5
Описание товара Хлебопечь Starwind SBM2085 600Вт белый/серебристый
Хлебопечь STARWIND SBM2085 хоть и выглядит достаточно скромно, обладает высокой производительностью. Такую бытовую технику обязательно оценит каждая современная хозяйка. Здесь реализована интуитивно понятная панель управления, а внешний вид – строгий и лаконичный. Изделие выполнено в белом цвете, дополнено серебристыми вставками.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хлебопечь
Мощность
600
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
33x27.3x28.5 см
Страна производитель
Китай
Хлебопечь STARWIND SBM2085 хоть и выглядит достаточно скромно, обладает высокой производительностью. Такую бытовую технику обязательно оценит каждая современная хозяйка. Здесь реализована интуитивно понятная панель управления, а внешний вид – строгий и лаконичный. Изделие выполнено в белом цвете, дополнено серебристыми вставками.
Хлебопечь Starwind SBM2085 600Вт белый/серебристый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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