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Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный

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Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 1
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 2
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 3
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 4
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 5
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 6
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 7
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 8
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 9
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 10
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 11
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 12
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 13
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 14
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 15
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 16
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 17
Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
750
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 1
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 2
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 3
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 4
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 5
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 6
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 7
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 8
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 9
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 10
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 11
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 12
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 13
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 14
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 15
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 16
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 17
  • Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702192
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х26
Вес, кг.
2.49

Описание товара Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный

Термопот Starwind STP2850 является полезным в быту устройством, которое способно значительно упростить жизнь в ходе приготовления всевозможных напитков. С его помощью можно сделать горячие напитки. Это актуально для тех людей, которые ценят свое время. Мощность термопота составляет порядка 750 Вт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара равен пяти литрам. В конструкции имеется скрытая нагревательная система, позволяющая поддерживать температуру питьевой воды на уровне 85-100 градусов (есть 2 режима функционирования). При изготовлении корпуса использованы качественный пластик и металл, а колба выполнена на основе нержавеющей стали. Изделие с классическим дизайном станет украшением вашего кухонного пространства.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Starwind STP2850 5л. 750Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
100/85-95 °С
Управление со смартфона
Нет
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Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Starwind STP2850 является полезным в быту устройством, которое способно значительно упростить жизнь в ходе приготовления всевозможных напитков. С его помощью можно сделать горячие напитки. Это актуально для тех людей, которые ценят свое время. Мощность термопота составляет порядка 750 Вт, а объем предусмотренного в конструкции резервуара равен пяти литрам. В конструкции имеется скрытая нагревательная система, позволяющая поддерживать температуру питьевой воды на уровне 85-100 градусов (есть 2 режима функционирования). При изготовлении корпуса использованы качественный пластик и металл, а колба выполнена на основе нержавеющей стали. Изделие с классическим дизайном станет украшением вашего кухонного пространства.


Теги товара: металлические
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Отзывы


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