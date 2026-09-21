Top.Mail.Ru
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 23
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 24
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 25
Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 23
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 24
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 25
  • Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х26
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный

Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM7165 — это незаменимый помощник на любой кухне, который сделает процесс приготовления выпечки, десертов и других блюд простым и быстрым. Благодаря мощному двигателю и цельнометаллическим насадкам в комплекте, этот прибор прекрасно справится с любой задачей: от замеса теста до взбивания кремов и белков, что делает его универсальным инструментом для приготовления разных блюд. Планетарный миксер Starwind SPM7165 в насыщенном красном цвете — это выбор для тех, кто хочет добавить яркости и страсти в свою кухню. Этот миксер станет выразительным акцентом и подчеркнет ваш стиль.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind - лауреат ежегодной национальной премии МАРКА №1 в России 2024 в категории Планетарные миксеры. Этот выбор подтверждает народное доверие, а также качество и надежность продукции Starwind, созданной для вашего удобства и удовольствия в готовке. Планетарный миксер Starwind SPM7165 — это незаменимый помощник на любой кухне, который сделает процесс приготовления выпечки, десертов и других блюд простым и быстрым. Благодаря мощному двигателю и цельнометаллическим насадкам в комплекте, этот прибор прекрасно справится с любой задачей: от замеса теста до взбивания кремов и белков, что делает его универсальным инструментом для приготовления разных блюд. Планетарный миксер Starwind SPM7165 в насыщенном красном цвете — это выбор для тех, кто хочет добавить яркости и страсти в свою кухню. Этот миксер станет выразительным акцентом и подчеркнет ваш стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный Starwind SPM7165 1900Вт красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...