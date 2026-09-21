Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х26
Вес, кг.
6.6
Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7168 1900Вт ежевичный
Миксер StarWind SPM7168 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – металл; пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
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Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Миксер StarWind SPM7168 может стать незаменимым помощником на кухне. Прибор обладает оптимальной мощностью в 1600 Вт. При этом миксер работает достаточно тихо. Материал корпуса – металл; пластик высокого качества. Это значит, что прибор может служить долгое время. С помощью миксера удобно готовить пюре, соусы и другие блюда, так как устройство хорошо взбивает, измельчает и смешивает продукты и жидкости. Количество насадок у данной модели – 3 оптимально для воплощения различных рецептов. Приятный цвет модели может отлично гармонировать с другой техникой на кухне и интерьером помещения.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные
Теги товара: с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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