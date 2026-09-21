Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый

Эффектный и мощный планетарный миксер Starwind SPM7170/7160 поможет быстро и эффективно смешать ингредиенты для крема, бисквита, блинчиков и другой выпечки. Наличие в комплекте трех функциональных насадок позволяет использовать его для приготовления легких, средних и тяжелых смесей, а 6 ступеней регулировки скорости вращения – подобрать оптимальный режим для получения однородной массы. Яркий дизайн. Сочный насыщенный цвет и плавные очертания корпуса в сочетании с металлическим блеском органов управления придают модели изящный внешний вид, благодаря которому она станет заметной деталью на любой кухне. Мощность 1600 Вт. Запаса мощности достаточно для сохранения стабильной частоты оборотов даже при перемешивании вязкой массы, при этом не создается недопустимой нагрузки на электросеть. 6 скоростей вращения. Широкий диапазон скоростей сращения насадок позволяет получить смесь необходимой консистенции. Импульсный режим. Функция кратковременного включения на максимальной скорости пригодится в том случае, когда необходимо быстро смешать продукты определенной температуры. Чаша из нержавеющей стали 5,5 л. Объем чаши оптимален для приготовления большинства блюд, а нержавеющая сталь отличается высокой прочностью, нейтральна к любым пищевым продуктам и легко моется. Прозрачная крышка с окном. Предотвращает вылет продуктов даже в процессе интенсивного перемешивания и позволяет добавлять ингредиенты прямо в процессе через специальное отверстие. 3 насадки в комплекте. В комплектацию планетарного миксера входят венчик, лопатка и крюк, что обеспечивает возможность качественного смешивания и взбивания смесей различной густоты. Планетарный миксер Starwind SPM7170/7160 – настоящая находка для тех, кто предпочитает готовить своими руками. Сочетание мощного мотора, возможности выбора из 6 скоростей и трех насадок, а также функции импульсного режима и крышки для чаши с окном для загрузки ингредиентов, позволяет приготовить любую смесь от пюре и соуса до тяжелого теста для хлеба или пиццы с минимальными усилиями и в короткий срок. Характеристики Мощность: 1600Вт Планетарное вращение: ДА Количество скоростей: 6 Объем чаши: 5.5л Материал чаши: нержавеющая сталь Цвет: гранатовый Количество насадок в комплекте: 3шт Крюки для теста: ДА Книга рецептов в комплекте: ДА Импульсный режим: ДА Венчик для взбивания: ДА Цвет миксера: гранатовый