Top.Mail.Ru
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бордовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бордовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х37х26
Вес, кг.
6.6

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый

Эффектный и мощный планетарный миксер Starwind SPM7170/7160 поможет быстро и эффективно смешать ингредиенты для крема, бисквита, блинчиков и другой выпечки. Наличие в комплекте трех функциональных насадок позволяет использовать его для приготовления легких, средних и тяжелых смесей, а 6 ступеней регулировки скорости вращения – подобрать оптимальный режим для получения однородной массы. Яркий дизайн. Сочный насыщенный цвет и плавные очертания корпуса в сочетании с металлическим блеском органов управления придают модели изящный внешний вид, благодаря которому она станет заметной деталью на любой кухне. Мощность 1600 Вт. Запаса мощности достаточно для сохранения стабильной частоты оборотов даже при перемешивании вязкой массы, при этом не создается недопустимой нагрузки на электросеть. 6 скоростей вращения. Широкий диапазон скоростей сращения насадок позволяет получить смесь необходимой консистенции. Импульсный режим. Функция кратковременного включения на максимальной скорости пригодится в том случае, когда необходимо быстро смешать продукты определенной температуры. Чаша из нержавеющей стали 5,5 л. Объем чаши оптимален для приготовления большинства блюд, а нержавеющая сталь отличается высокой прочностью, нейтральна к любым пищевым продуктам и легко моется. Прозрачная крышка с окном. Предотвращает вылет продуктов даже в процессе интенсивного перемешивания и позволяет добавлять ингредиенты прямо в процессе через специальное отверстие. 3 насадки в комплекте. В комплектацию планетарного миксера входят венчик, лопатка и крюк, что обеспечивает возможность качественного смешивания и взбивания смесей различной густоты. Планетарный миксер Starwind SPM7170/7160 – настоящая находка для тех, кто предпочитает готовить своими руками. Сочетание мощного мотора, возможности выбора из 6 скоростей и трех насадок, а также функции импульсного режима и крышки для чаши с окном для загрузки ингредиентов, позволяет приготовить любую смесь от пюре и соуса до тяжелого теста для хлеба или пиццы с минимальными усилиями и в короткий срок. Характеристики Мощность: 1600Вт Планетарное вращение: ДА Количество скоростей: 6 Объем чаши: 5.5л Материал чаши: нержавеющая сталь Цвет: гранатовый Количество насадок в комплекте: 3шт Крюки для теста: ДА Книга рецептов в комплекте: ДА Импульсный режим: ДА Венчик для взбивания: ДА Цвет миксера: гранатовый

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
бордовый
Мощность, Вт
1900
Импульсный режим
да
Число скоростей
6
Вращение чаши
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Развернуть
Объем чаши, л
5.5 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-венчик, насадка-лопатка, насадка-крюк
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектный и мощный планетарный миксер Starwind SPM7170/7160 поможет быстро и эффективно смешать ингредиенты для крема, бисквита, блинчиков и другой выпечки. Наличие в комплекте трех функциональных насадок позволяет использовать его для приготовления легких, средних и тяжелых смесей, а 6 ступеней регулировки скорости вращения – подобрать оптимальный режим для получения однородной массы. Яркий дизайн. Сочный насыщенный цвет и плавные очертания корпуса в сочетании с металлическим блеском органов управления придают модели изящный внешний вид, благодаря которому она станет заметной деталью на любой кухне. Мощность 1600 Вт. Запаса мощности достаточно для сохранения стабильной частоты оборотов даже при перемешивании вязкой массы, при этом не создается недопустимой нагрузки на электросеть. 6 скоростей вращения. Широкий диапазон скоростей сращения насадок позволяет получить смесь необходимой консистенции. Импульсный режим. Функция кратковременного включения на максимальной скорости пригодится в том случае, когда необходимо быстро смешать продукты определенной температуры. Чаша из нержавеющей стали 5,5 л. Объем чаши оптимален для приготовления большинства блюд, а нержавеющая сталь отличается высокой прочностью, нейтральна к любым пищевым продуктам и легко моется. Прозрачная крышка с окном. Предотвращает вылет продуктов даже в процессе интенсивного перемешивания и позволяет добавлять ингредиенты прямо в процессе через специальное отверстие. 3 насадки в комплекте. В комплектацию планетарного миксера входят венчик, лопатка и крюк, что обеспечивает возможность качественного смешивания и взбивания смесей различной густоты. Планетарный миксер Starwind SPM7170/7160 – настоящая находка для тех, кто предпочитает готовить своими руками. Сочетание мощного мотора, возможности выбора из 6 скоростей и трех насадок, а также функции импульсного режима и крышки для чаши с окном для загрузки ингредиентов, позволяет приготовить любую смесь от пюре и соуса до тяжелого теста для хлеба или пиццы с минимальными усилиями и в короткий срок. Характеристики Мощность: 1600Вт Планетарное вращение: ДА Количество скоростей: 6 Объем чаши: 5.5л Материал чаши: нержавеющая сталь Цвет: гранатовый Количество насадок в комплекте: 3шт Крюки для теста: ДА Книга рецептов в комплекте: ДА Импульсный режим: ДА Венчик для взбивания: ДА Цвет миксера: гранатовый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер планетарный Starwind SPM7170 1900Вт гранатовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...