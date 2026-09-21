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Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue

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Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 1
Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 2
Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 3
Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 4
Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 5
Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 1
  • Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 2
  • Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 3
  • Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 4
  • Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 5
  • Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702088
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники, чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
синий
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue

Накладные наушники JBL в синем цвете — универсальный вариант для музыки, общения и повседневного использования. Поддержка Bluetooth позволяет слушать аудио без проводов, а при необходимости наушники можно подключить через jack 3.5 mm с помощью кабеля длиной 1,2 м. Активное шумоподавление помогает сосредоточиться на звучании, снижая влияние окружающего шума. Одного заряда хватает до 65 часов работы — удобно для длительных поездок, прогулок и насыщенного дня. Встроенный микрофон позволяет общаться по голосовой связи, а сопротивление 32 ? делает наушники подходящими для повседневного прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники JBL Live 670NC JBLLIVE670NCBLU Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники, чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
синий
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Накладные наушники JBL в синем цвете — универсальный вариант для музыки, общения и повседневного использования. Поддержка Bluetooth позволяет слушать аудио без проводов, а при необходимости наушники можно подключить через jack 3.5 mm с помощью кабеля длиной 1,2 м. Активное шумоподавление помогает сосредоточиться на звучании, снижая влияние окружающего шума. Одного заряда хватает до 65 часов работы — удобно для длительных поездок, прогулок и насыщенного дня. Встроенный микрофон позволяет общаться по голосовой связи, а сопротивление 32 ? делает наушники подходящими для повседневного прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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