Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103
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Характеристики
Тип товара
Раковина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%2 570 руб. 2 970 руб.
В наличии
Код товара: 701806
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Загружаем...
2 570 руб. -13%
2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Раковина
Высота, см
24
Двойная раковина
нет
Зеркало в комплекте
нет
Особенности
санфарфор
Отверстие под смеситель
нет
Полочка в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
настольная, на тумбу
Форма раковины
круг
Цвет
белый
Ширина, см
45
Длина, см
46.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х24
Вес, кг.
8.8
Описание товара Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103
Настольная раковина Teymi впечатляет гармонией пропорций — круглая форма и компактные размеры (ширина 45 см, длина 46,5 см, высота 24 см) позволят удачно вписать её как в просторную, так и небольшую ванную комнату. Благодаря умеренному весу 8,8 кг монтаж не доставит лишних хлопот. Установка подходит как для размещения на столешнице, так и на тумбе — выбирайте удобный сценарий для вашего интерьера. Стильная геометрия и современный подход к простору от Teymi делают эту керамику отличным решением для тех, кто ценит эргономику без компромиссов по дизайну.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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Бренд
Тип товара
Раковина
Высота, см
24
Двойная раковина
нет
Зеркало в комплекте
нет
Особенности
санфарфор
Отверстие под смеситель
нет
Полочка в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
настольная, на тумбу
Форма раковины
круг
Развернуть
Цвет
белый
Ширина, см
45
Длина, см
46.5
Страна производитель
Китай
Настольная раковина Teymi впечатляет гармонией пропорций — круглая форма и компактные размеры (ширина 45 см, длина 46,5 см, высота 24 см) позволят удачно вписать её как в просторную, так и небольшую ванную комнату. Благодаря умеренному весу 8,8 кг монтаж не доставит лишних хлопот. Установка подходит как для размещения на столешнице, так и на тумбе — выбирайте удобный сценарий для вашего интерьера. Стильная геометрия и современный подход к простору от Teymi делают эту керамику отличным решением для тех, кто ценит эргономику без компромиссов по дизайну.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - данный товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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