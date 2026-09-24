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Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 купить с доставкой в Москве
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Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103

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Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 1
Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 2
Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 3
Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 1
  • Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 2
  • Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 3
  • Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 570 руб.  2 970 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701806
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103
2 570 руб. -13%
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Раковина
Высота, см
24
Двойная раковина
нет
Зеркало в комплекте
нет
Особенности
санфарфор
Отверстие под смеситель
нет
Полочка в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
настольная, на тумбу
Форма раковины
круг
Цвет
белый
Ширина, см
45
Длина, см
46.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х24
Вес, кг.
8.8

Описание товара Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103

Настольная раковина Teymi впечатляет гармонией пропорций — круглая форма и компактные размеры (ширина 45 см, длина 46,5 см, высота 24 см) позволят удачно вписать её как в просторную, так и небольшую ванную комнату. Благодаря умеренному весу 8,8 кг монтаж не доставит лишних хлопот. Установка подходит как для размещения на столешнице, так и на тумбе — выбирайте удобный сценарий для вашего интерьера. Стильная геометрия и современный подход к простору от Teymi делают эту керамику отличным решением для тех, кто ценит эргономику без компромиссов по дизайну.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Раковина
Высота, см
24
Двойная раковина
нет
Зеркало в комплекте
нет
Особенности
санфарфор
Отверстие под смеситель
нет
Полочка в комплекте
нет
Сифон в комплекте
нет
Тумба в комплекте
нет
Установка раковины
настольная, на тумбу
Форма раковины
круг
Развернуть
Цвет
белый
Ширина, см
45
Длина, см
46.5
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная раковина Teymi впечатляет гармонией пропорций — круглая форма и компактные размеры (ширина 45 см, длина 46,5 см, высота 24 см) позволят удачно вписать её как в просторную, так и небольшую ванную комнату. Благодаря умеренному весу 8,8 кг монтаж не доставит лишних хлопот. Установка подходит как для размещения на столешнице, так и на тумбе — выбирайте удобный сценарий для вашего интерьера. Стильная геометрия и современный подход к простору от Teymi делают эту керамику отличным решением для тех, кто ценит эргономику без компромиссов по дизайну.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина Teymi Lina kuppi D40 накладная, белая T50103 - данный товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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