Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Полупьедестал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%10 890 руб. 11 790 руб.
В наличии
Код товара: 541751
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10 890 руб. -8%
11 790 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полупьедестал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х22
Вес, кг.
10
Описание товара Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый
Ипользуется при установке раковины. Материал изготовления - качественный санитарный фарфор.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Белый, Раковины, Биде, Цвет
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Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый - стоимость товара 10890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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