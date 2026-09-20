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Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый купить с доставкой в Москве
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Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый

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Полупьедестал AM.PM Like C804970WH - фото 1
Полупьедестал AM.PM Like C804970WH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полупьедестал
  • Полупьедестал AM.PM Like C804970WH - фото 1
  • Полупьедестал AM.PM Like C804970WH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
10 890 руб.  11 790 руб. 
Начислим 654 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый
10 890 руб. -8%
11 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полупьедестал
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х30х22
Вес, кг.
10

Описание товара Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый

Ипользуется при установке раковины. Материал изготовления - качественный санитарный фарфор.

Отзывы о товаре Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полупьедестал
Страна производитель
Китай
Описание
Ипользуется при установке раковины. Материал изготовления - качественный санитарный фарфор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полупьедестал AM.PM Like C804970WH белый - стоимость товара 10890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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