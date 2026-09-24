Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600)
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Характеристики
Описание товара Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600)
Накладная раковина PAOLA Liguria-60x60 изготовлена из высококачественного экологически чистого сырья, которое соответствует международным нормам и сертификатам качества. Изделие не требует особого ухода, достаточно использовать жидкие неабразивные моющие средства, нанесенные сначала на губку или мягкую ткань. Продукция под торговой маркой Paola производится на заводе Ulgran в Ульяновске. Высота в 10 см позволяет эффективно экономить место в ванной комнате. Овальная форма чаши раковины, и расположенный за ней смеситель, обеспечивает легкий доступ в использовании раковины. С правой стороны смесителя располагается съемная овальная мыльница. Поверхность раковины за смесителем предоставляет дополнительное место для размещения необходимых аксессуаров. Отверстие под смеситель стандартное, диаметром 35 мм. Установка раковины производится на кронштейны, входящие в комплект поставки. Изделие предназначено для бытового применения, и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией. Рекомендуемая производителем максимальная глубина стиральной машины составляет 430 мм, минимальное расстояние между стиральной машиной и раковиной составляет 10 мм.
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Теги товара: Белый
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Теги товара: Белый
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