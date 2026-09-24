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Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) купить с доставкой в Москве
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Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600)

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Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 1
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 2
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 3
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 4
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 5
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 6
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Раковина
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 1
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 2
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 3
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 4
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 5
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 6
  • Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
8 850 руб.  12 600 руб. 
Начислим 217 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 688318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600)
8 850 руб. -30%
12 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Paola
Тип товара
Раковина
Высота, см
10.3
Кол-во отверский для смесителя
1
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
устанавливается над стиральной машиной
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
над стиральной машиной
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
60
Длина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х66х19
Вес, кг.
18

Описание товара Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600)

Накладная раковина PAOLA Liguria-60x60 изготовлена из высококачественного экологически чистого сырья, которое соответствует международным нормам и сертификатам качества. Изделие не требует особого ухода, достаточно использовать жидкие неабразивные моющие средства, нанесенные сначала на губку или мягкую ткань. Продукция под торговой маркой Paola производится на заводе Ulgran в Ульяновске. Высота в 10 см позволяет эффективно экономить место в ванной комнате. Овальная форма чаши раковины, и расположенный за ней смеситель, обеспечивает легкий доступ в использовании раковины. С правой стороны смесителя располагается съемная овальная мыльница. Поверхность раковины за смесителем предоставляет дополнительное место для размещения необходимых аксессуаров. Отверстие под смеситель стандартное, диаметром 35 мм. Установка раковины производится на кронштейны, входящие в комплект поставки. Изделие предназначено для бытового применения, и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией. Рекомендуемая производителем максимальная глубина стиральной машины составляет 430 мм, минимальное расстояние между стиральной машиной и раковиной составляет 10 мм.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600)




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Характеристики
Бренд
Paola
Тип товара
Раковина
Высота, см
10.3
Кол-во отверский для смесителя
1
Кол-во отверстий для смесителя
1
Особенности
устанавливается над стиральной машиной
Отверстие под смеситель
да
Расположение отверстия для смесителя
в центре
Установка раковины
над стиральной машиной
Форма раковины
прямоугольник
Цвет
белый
Ширина, см
60
Развернуть
Длина, см
60
Страна производитель
Россия
Описание
Накладная раковина PAOLA Liguria-60x60 изготовлена из высококачественного экологически чистого сырья, которое соответствует международным нормам и сертификатам качества. Изделие не требует особого ухода, достаточно использовать жидкие неабразивные моющие средства, нанесенные сначала на губку или мягкую ткань. Продукция под торговой маркой Paola производится на заводе Ulgran в Ульяновске. Высота в 10 см позволяет эффективно экономить место в ванной комнате. Овальная форма чаши раковины, и расположенный за ней смеситель, обеспечивает легкий доступ в использовании раковины. С правой стороны смесителя располагается съемная овальная мыльница. Поверхность раковины за смесителем предоставляет дополнительное место для размещения необходимых аксессуаров. Отверстие под смеситель стандартное, диаметром 35 мм. Установка раковины производится на кронштейны, входящие в комплект поставки. Изделие предназначено для бытового применения, и подлежит установке в санитарных узлах жилых зданий, предприятий, учреждений и сооружений различного назначения, оборудованных водопроводом и канализацией. Рекомендуемая производителем максимальная глубина стиральной машины составляет 430 мм, минимальное расстояние между стиральной машиной и раковиной составляет 10 мм.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина Paola Liguria 600 (Paola Liguria 600) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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