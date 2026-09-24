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Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) купить с доставкой в Москве
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Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452)

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Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 1
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 2
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 3
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 4
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 5
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 6
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 7
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 8
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 1
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 2
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 3
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 4
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 5
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 6
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 7
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 8
  • Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 420 руб.  15 930 руб. 
Начислим 244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 688778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452)
10 420 руб. -35%
15 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
80
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Тумба комплекте
Да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
61.4
Длина, см
45
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х63х47
Вес, кг.
17.4

Описание товара Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452)

Тумба под раковину МОДЕНА (напольная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый глянец, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, к тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (660х470 мм). Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
80
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Тумба комплекте
Да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
61.4
Длина, см
45
Страна производитель
Россия
Описание
Тумба под раковину МОДЕНА (напольная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый глянец, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, к тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (660х470 мм). Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - стоимость товара 10420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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