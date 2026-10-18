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Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) купить с доставкой в Москве
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Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)

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Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 1
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 2
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 3
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 4
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 5
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 6
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 7
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
12
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 1
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 2
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 3
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 4
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 5
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 6
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 7
  • Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)
9 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HOTO
Тип товара
Комплектация
лазерный уровень, пульт ДУ, кабель, подставка, сумка для хранения, мишень для лазерного уровня
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
12
Точность, мм/м
1,5 мм до 5м
Резьба под штатив, дюйм
нет
Тип выравнивания
авто-выравнивание
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
12
Высота, см
21
Элементы питания
Li-lon аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х12
Вес, кг.
1.73

Описание товара Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)

лазерный уровень hoto laser level 3*360 обеспечивает полное покрытие в трех плоскостях, имеет авто-выравнивание и может работать до 12 метров без приемника.

Отзывы о товаре Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002)




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Характеристики
Бренд
HOTO
Тип товара
Комплектация
лазерный уровень, пульт ДУ, кабель, подставка, сумка для хранения, мишень для лазерного уровня
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
12
Точность, мм/м
1,5 мм до 5м
Резьба под штатив, дюйм
нет
Тип выравнивания
авто-выравнивание
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
12
Высота, см
21
Развернуть
Элементы питания
Li-lon аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
лазерный уровень hoto laser level 3*360 обеспечивает полное покрытие в трех плоскостях, имеет авто-выравнивание и может работать до 12 метров без приемника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный уровень HOTO Laser Level 3*360 (серый, QWFGJ002) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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