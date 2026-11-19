Наушники Logitech G435 LightSpeed White (981-001077)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G435 LightSpeed White (981-001077)
Играйте в игры, слушайте музыку и играйте с друзьями. Игровая гарнитура G435 подключается к вашему ПК, телефону и другим устройствам через игровую беспроводную связь LIGHTSPEED и Bluetooth . Она обеспечивает мощный и чистый звук, а микрофоны с направленным лучом уменьшают фоновый шум. Она также изготовлена ??из переработанного пластика, содержащего не менее 22%. Игра никогда не заканчивается с G435. LIGHTSPEED — это игровая беспроводная связь, которая позволяет вам играть с высокопроизводительным звуковым откликом, надежной связью и длительным временем работы от батареи. Все это в радиусе действия до 10 метров. Если вы хотите подключить G435 к другому устройству, вы все равно сможете играть на высокой скорости с Bluetooth с низкой задержкой . И, конечно, вы также можете слушать музыку и общаться с друзьями. Независимо от того, играете ли вы в игры или слушаете музыку, вы сможете наслаждаться беспроводным подключением в течение 18 часов при полной зарядке.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Игровые бюджетные
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