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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701299
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х8
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600)

Для кого и под какие задачи

ThinkPad T16 Gen 3 - профессиональный ноутбук бизнес-класса, ориентированный на корпоративных пользователей, руководителей и специалистов, которым важны надежность, производительность и качество сборки. Большой 16-дюймовый экран делает его отличным выбором для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для многозадачности в условиях офиса или домашнего кабинета. Модель подходит для длительной работы с текстом, анализа данных и видеоконференций.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен современным процессором Intel Core 13-го поколения, который обеспечивает высокую производительность в офисных приложениях и браузере. Интегрированная графика Intel справляется с базовыми задачами визуализации, работой в Adobe Photoshop и просмотром видео, хотя и не предназначена для серьезных игр или сложного рендеринга. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере одновременно с работающими офисными приложениями.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей обеспечивает отличную детализацию и комфортную работу с текстом. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, а качественная матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц по сравнению с традиционным 16:9.

Память, накопители и расширение

В конфигурации установлен быстрый NVMe SSD-накопитель, обеспечивающий моментальную загрузку системы и приложений. Объем оперативной памяти достаточен для комфортной работы с большими таблицами и множеством открытых программ. ThinkPad T16 поддерживает возможность расширения как оперативной памяти, так и системы хранения, что позволяет адаптировать ноутбук под растущие потребности.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический корпус ThinkPad выполнен из прочных материалов с применением магниевого сплава, что обеспечивает надежность при ежедневном использовании. Несмотря на большую диагональ экрана, ноутбук остается относительно мобильным. Система охлаждения эффективно справляется с тепловыделением процессора, сохраняя низкий уровень шума. Емкий аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу - до 10-12 часов при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI, сетевой разъем RJ-45 и аудиовыход. Поддерживается современный стандарт Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Традиционная для ThinkPad клавиатура с подсветкой отличается отличной эргономикой и обратной связью. Присутствует сканер отпечатка пальца для безопасной аутентификации, качественная веб-камера с физической шторкой и фирменный TrackPoint в центре клавиатуры.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не самый легкий ноутбук для постоянных переездов, хотя и достаточно мобильный для периодической транспортировки. Интегрированная графика ограничивает возможности в графических приложениях, но это компромисс в пользу времени автономной работы. Рекомендуется тем, кто ценит надежность, качественную сборку и комфортную работу с документами на большом экране. Для дизайнеров и других creative-специалистов лучше рассмотреть модели с дискретной графикой и расширенным цветовым охватом.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (21MQS0T600)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

ThinkPad T16 Gen 3 - профессиональный ноутбук бизнес-класса, ориентированный на корпоративных пользователей, руководителей и специалистов, которым важны надежность, производительность и качество сборки. Большой 16-дюймовый экран делает его отличным выбором для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для многозадачности в условиях офиса или домашнего кабинета. Модель подходит для длительной работы с текстом, анализа данных и видеоконференций.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен современным процессором Intel Core 13-го поколения, который обеспечивает высокую производительность в офисных приложениях и браузере. Интегрированная графика Intel справляется с базовыми задачами визуализации, работой в Adobe Photoshop и просмотром видео, хотя и не предназначена для серьезных игр или сложного рендеринга. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере одновременно с работающими офисными приложениями.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920?1200 пикселей обеспечивает отличную детализацию и комфортную работу с текстом. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, а качественная матрица гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц по сравнению с традиционным 16:9.

Память, накопители и расширение

В конфигурации установлен быстрый NVMe SSD-накопитель, обеспечивающий моментальную загрузку системы и приложений. Объем оперативной памяти достаточен для комфортной работы с большими таблицами и множеством открытых программ. ThinkPad T16 поддерживает возможность расширения как оперативной памяти, так и системы хранения, что позволяет адаптировать ноутбук под растущие потребности.

Корпус, охлаждение и автономность

Классический корпус ThinkPad выполнен из прочных материалов с применением магниевого сплава, что обеспечивает надежность при ежедневном использовании. Несмотря на большую диагональ экрана, ноутбук остается относительно мобильным. Система охлаждения эффективно справляется с тепловыделением процессора, сохраняя низкий уровень шума. Емкий аккумулятор обеспечивает длительную автономную работу - до 10-12 часов при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI, сетевой разъем RJ-45 и аудиовыход. Поддерживается современный стандарт Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Традиционная для ThinkPad клавиатура с подсветкой отличается отличной эргономикой и обратной связью. Присутствует сканер отпечатка пальца для безопасной аутентификации, качественная веб-камера с физической шторкой и фирменный TrackPoint в центре клавиатуры.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не самый легкий ноутбук для постоянных переездов, хотя и достаточно мобильный для периодической транспортировки. Интегрированная графика ограничивает возможности в графических приложениях, но это компромисс в пользу времени автономной работы. Рекомендуется тем, кто ценит надежность, качественную сборку и комфортную работу с документами на большом экране. Для дизайнеров и других creative-специалистов лучше рассмотреть модели с дискретной графикой и расширенным цветовым охватом.

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Отзывы


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