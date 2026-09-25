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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)

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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 810 руб. 
Начислим 2093 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)
130 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.35

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)

**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и многозадачностью? MSI Cyborg 17 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — плавная работа даже при одновременном запуске нескольких программ. * **Простор для хранения:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — наслаждайтесь детализированной картинкой и плавным изображением. * **Комфортная работа:** матовая поверхность экрана снижает блики, а клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 2,5 кг; * чёрный цвет с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум производительности и комфорта! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и многозадачностью? MSI Cyborg 17 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — плавная работа даже при одновременном запуске нескольких программ. * **Простор для хранения:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — наслаждайтесь детализированной картинкой и плавным изображением. * **Комфортная работа:** матовая поверхность экрана снижает блики, а клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 2,5 кг; * чёрный цвет с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С этим ноутбуком вы получите максимум производительности и комфорта! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-283) - по цене 130810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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