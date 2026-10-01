Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003GPS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003GPS)
Lenovo с диагональю экрана 15,3 дюйма отлично подойдёт тем, кто ценит баланс между мобильностью и комфортом работы. За счёт разрешения 1920x1200 и матрицы IPS картинка всегда чёткая и насыщенная – идеально для фильмов, работы с документами и креатива. Мощные 16 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 512 Гб позволяют работать с тяжёлыми задачами, хранить большой объём данных и запускать приложения без задержек. Производительный процессор AMD легко справится даже с многозадачностью. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства – можно продолжать работать и вечером. А современный Bluetooth v5.3 поможет быстро подключить всё необходимое, делая работу и досуг ещё проще. Нет предустановленной ОС – свобода выбора для опытных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.3" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83TN003GPS)