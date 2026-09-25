Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)
Ноутбук Lenovo сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Он оснащен современным процессором Intel, который обеспечивает быстродействие и многозадачность. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD, устройство предлагает отличную вместимость и скорость при работе с различными приложениями и хранении данных. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре видео и работе с документами. Корпус изготовлен из алюминия, придавая ноутбуку прочность и элегантность, а его вес всего 1,43 кг делает его легким и удобным для переноски. В ноутбуке установлена операционная система Windows 11 Pro, обеспечивающая пользователю широкий функционал и безопасность. Он поддерживает Bluetooth версии 5.3 для бесперебойного подключения беспроводных устройств, а наличие двух портов USB Type-C облегчает подключение периферийных устройств и зарядку. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, что позволяет работать в условиях низкой освещенности. За безопасность и быстрый доступ отвечает сканер отпечатка пальца. Встроенная видеокарта обеспечивает достаточную графическую производительность для повседневных задач, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую автономную работу. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником в любых делах, сочетая передовые технологии и удобные функции в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)