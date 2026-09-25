Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T14 G5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 660 руб. 
Начислим 2411 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734223
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)
150 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14 G5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)

Ноутбук Lenovo сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Он оснащен современным процессором Intel, который обеспечивает быстродействие и многозадачность. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD, устройство предлагает отличную вместимость и скорость при работе с различными приложениями и хранении данных. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре видео и работе с документами. Корпус изготовлен из алюминия, придавая ноутбуку прочность и элегантность, а его вес всего 1,43 кг делает его легким и удобным для переноски. В ноутбуке установлена операционная система Windows 11 Pro, обеспечивающая пользователю широкий функционал и безопасность. Он поддерживает Bluetooth версии 5.3 для бесперебойного подключения беспроводных устройств, а наличие двух портов USB Type-C облегчает подключение периферийных устройств и зарядку. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, что позволяет работать в условиях низкой освещенности. За безопасность и быстрый доступ отвечает сканер отпечатка пальца. Встроенная видеокарта обеспечивает достаточную графическую производительность для повседневных задач, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую автономную работу. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником в любых делах, сочетая передовые технологии и удобные функции в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T14 G5
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Он оснащен современным процессором Intel, который обеспечивает быстродействие и многозадачность. Благодаря 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD, устройство предлагает отличную вместимость и скорость при работе с различными приложениями и хранении данных. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкость изображения и комфорт при просмотре видео и работе с документами. Корпус изготовлен из алюминия, придавая ноутбуку прочность и элегантность, а его вес всего 1,43 кг делает его легким и удобным для переноски. В ноутбуке установлена операционная система Windows 11 Pro, обеспечивающая пользователю широкий функционал и безопасность. Он поддерживает Bluetooth версии 5.3 для бесперебойного подключения беспроводных устройств, а наличие двух портов USB Type-C облегчает подключение периферийных устройств и зарядку. Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, что позволяет работать в условиях низкой освещенности. За безопасность и быстрый доступ отвечает сканер отпечатка пальца. Встроенная видеокарта обеспечивает достаточную графическую производительность для повседневных задач, а аккумулятор типа Li-Pol гарантирует долгую автономную работу. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником в любых делах, сочетая передовые технологии и удобные функции в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G5 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 grey WiFi BT Cam (21ML0089US) - по цене 150660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...