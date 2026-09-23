Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001)
Ноутбук Acer – это сочетание высокой производительности и современных технологий, идеально подходящее для выполнения ресурсоемких задач. Данный ноутбук обладает стильным и элегантным черным дизайном, выполненным из легкого, но прочного пластика. Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для работы и мультимедийных развлечений. Сердцем этого ноутбука является процессор Intel Core i9, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 обеспечивает молниеносную скорость и многозадачность. Хранилище представлено SSD накопителем объемом 512 ГБ, позволяющим быстро загружать операционную систему и приложения, а также безопасно хранить важные данные. Для любителей работать в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, создающая комфортные условия при недостаточном освещении. Устройство оснащено одним портом USB Type-C, что позволяет подключать современные устройства и периферию. Операционная система не предустановлена, предоставляя пользователям свободу выбора и возможности установить наиболее подходящую для их нужд ОС. Дискретная видеокарта в составе ноутбука делает его идеальным решением для работы с графикой и видеоиграми. Этот ноутбук Acer – надежный и мощный инструмент как для профессионалов, так и для энтузиастов современных технологий.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 131 500 руб.32875 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 132 950 руб.33238 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 740 руб.33435 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-92DD 15.6" IPS Core i9 13900H 16Gb, 512Gb SSD, 5060 8Gb черный (NH.QZ8EM.001)