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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 660 руб. 
Начислим 2107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC)
131 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC)

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook X16 Plus 2025 - современный универсальный ноутбук с акцентом на продуктивность и мобильность. Модель отлично подойдет для работы с документами, многозадачного веб-серфинга, учебы и решения повседневных офисных задач. Мощная конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти делает его особенно привлекательным для тех, кто часто работает с большими таблицами, множеством браузерных вкладок или занимается легкой обработкой фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core 5 220H обеспечивает уверенную производительность в офисных приложениях и при работе с браузером. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и воспроизведением 4K-видео, а также позволяет запускать нетребовательные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективной работы, что важно для длительной автономной работы.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с документами и просмотре медиаконтента. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и таблицами по сравнению с традиционными 16:9 экранами.

Память, накопители и расширение

Внушительный объем оперативной памяти в 32 ГБ позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера и несколько тяжелых приложений одновременно без заметного замедления работы. Терабайтный SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента без необходимости постоянно следить за свободным местом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с отделкой Space Grey. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и мобильностью, оставаясь достаточно тонким и легким для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к широкому спектру программного обеспечения без необходимости дополнительной настройки системы. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет эффективно работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы и учебы с акцентом на многозадачность и комфортный просмотр контента. Если же вы планируете работать с видеомонтажом или играть в современные игры, стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Honor MagicBook X16 Plus 2025 - современный универсальный ноутбук с акцентом на продуктивность и мобильность. Модель отлично подойдет для работы с документами, многозадачного веб-серфинга, учебы и решения повседневных офисных задач. Мощная конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти делает его особенно привлекательным для тех, кто часто работает с большими таблицами, множеством браузерных вкладок или занимается легкой обработкой фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core 5 220H обеспечивает уверенную производительность в офисных приложениях и при работе с браузером. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и воспроизведением 4K-видео, а также позволяет запускать нетребовательные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективной работы, что важно для длительной автономной работы.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно при работе с документами и просмотре медиаконтента. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и таблицами по сравнению с традиционными 16:9 экранами.

Память, накопители и расширение

Внушительный объем оперативной памяти в 32 ГБ позволяет держать открытыми десятки вкладок браузера и несколько тяжелых приложений одновременно без заметного замедления работы. Терабайтный SSD-накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента без необходимости постоянно следить за свободным местом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с отделкой Space Grey. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Ноутбук сохраняет баланс между производительностью и мобильностью, оставаясь достаточно тонким и легким для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами для подключения периферии и внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к широкому спектру программного обеспечения без необходимости дополнительной настройки системы. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет эффективно работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Модель оптимальна для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы и учебы с акцентом на многозадачность и комфортный просмотр контента. Если же вы планируете работать с видеомонтажом или играть в современные игры, стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой.

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Отзывы


Купить Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AMBC) - по цене 131660 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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