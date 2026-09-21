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Очиститель воздуха Vitek VT-8555 купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха Vitek VT-8555

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Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 1
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 2
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 3
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 4
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 5
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 6
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 7
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 8
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 9
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 10
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 11
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 12
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 13
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 1
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 2
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 3
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 4
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 5
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 6
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 7
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 8
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 9
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 10
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 11
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 12
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 13
  • Очиститель воздуха Vitek VT-8555 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700570
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
работы
Фильтры
HEPA
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х6х4
Вес, кг.
3.23

Описание товара Очиститель воздуха Vitek VT-8555

Очиститель воздуха Vitek VT-8555 поможет поддерживать здоровый и благоприятный микроклимат в помещении. Он эффективно очищает воздух от пыли, бактерий, аллергенов и неприятных запахов. Данная модель оснащена тремя режимами работы с разной интенсивностью, которые управляются простым нажатием кнопок на электронной панели. Очиститель воздуха Vitek VT-8555 выполнен в корпусе прямоугольной формы с лаконичной расцветкой и светодиодной подсветкой, которая создает приятную атмосферу в помещении. Возможно размещение прибора на полу или столе.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Vitek VT-8555




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Очиститель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Цвет
белый
Индикация
работы
Фильтры
HEPA
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
26
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Vitek VT-8555 поможет поддерживать здоровый и благоприятный микроклимат в помещении. Он эффективно очищает воздух от пыли, бактерий, аллергенов и неприятных запахов. Данная модель оснащена тремя режимами работы с разной интенсивностью, которые управляются простым нажатием кнопок на электронной панели. Очиститель воздуха Vitek VT-8555 выполнен в корпусе прямоугольной формы с лаконичной расцветкой и светодиодной подсветкой, которая создает приятную атмосферу в помещении. Возможно размещение прибора на полу или столе.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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