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Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 купить с доставкой в Москве
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Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110

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Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 1
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 2
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 3
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 4
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 5
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 6
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 7
Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 1
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 2
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 3
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 4
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 5
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 6
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 7
  • Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700399
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х22х21
Вес, кг.
4.9

Описание товара Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110

мойка высокого давления zitrek zkcw110, мощность 1400 вт, длина шланга 7 м, длина кабеля 3 м, максимальная температура воды 40°c.

Отзывы о товаре Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
мойка высокого давления zitrek zkcw110, мощность 1400 вт, длина шланга 7 м, длина кабеля 3 м, максимальная температура воды 40°c.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления Zitrek ZKCW110 - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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