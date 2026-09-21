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Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка

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Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 1
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 2
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 3
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 4
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 5
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 6
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 7
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 8
Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 1
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 2
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 3
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 4
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 5
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 6
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 7
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 8
  • Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699282
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624839880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go



Теги товара: Linkin Park

Отзывы о товаре Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624839880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
From Zero
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH, Good Things Go


Теги товара: Linkin Park
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Linkin Park - From Zero (coloured) (0093624839880) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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