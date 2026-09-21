Judas Priest - British Steel (coloured) (0198028262217) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
BRITISH STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699262
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028262217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
BRITISH STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Breaking the Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, You Don't Have to Be Old to Be Wise, The Rage, Steeler
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - British Steel (coloured) (0198028262217) виниловая пластинка
British Steel — шестой студийный альбом легендарной британской метал-группы Judas Priest, вышедший в 1980 году. Переиздание на цветном виниле. По-настоящему потрясающий шестой студийный альбом английских богов хэви-метала, первоначально выпущенный в апреле 1980 года. Включает одни из самых известных хитов группы — Living After Midnight, Breaking the Law и United.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028262217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
BRITISH STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Breaking the Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, You Don't Have to Be Old to Be Wise, The Rage, Steeler
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
British Steel — шестой студийный альбом легендарной британской метал-группы Judas Priest, вышедший в 1980 году. Переиздание на цветном виниле. По-настоящему потрясающий шестой студийный альбом английских богов хэви-метала, первоначально выпущенный в апреле 1980 года. Включает одни из самых известных хитов группы — Living After Midnight, Breaking the Law и United.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Judas Priest - British Steel (coloured) (0198028262217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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