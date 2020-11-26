My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 99230
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624933595
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Cancer
|B4
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|Disenchanted
|C4
|Famous Last Words
Hidden Track
|C5
|Blood
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624933595
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.02.2015
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THE BLACK PARADE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The End.
|A2
|Dead!
|A3
|This Is How I Disappear
|A4
|The Sharpest Lives
|A5
|Welcome To The Black Parade
|B1
|I Don't Love You
|B2
|House Of Wolves
|B3
|Cancer
|B4
|Mama
|C1
|Sleep
|C2
|Teenagers
|C3
|Disenchanted
|C4
|Famous Last Words
Hidden Track
|C5
|Blood
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Достоинства:
Отличный звук + на стороне D, сделана картинка в виде лицевой стороны альбома.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный звук, без лишних щелчков и потрескиваний от статики. Пластинки на чёрном виниле. Всем советую в коллекцию или для ознакомления с группой)
My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Chemical Romance - The Black Parade (0093624933595) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный звук + на стороне D, сделана картинка в виде лицевой стороны альбома.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный звук, без лишних щелчков и потрескиваний от статики. Пластинки на чёрном виниле. Всем советую в коллекцию или для ознакомления с группой)