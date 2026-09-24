Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка
Словенский коллектив Laibach переиздает свой шедевр 1987 года Opus Dei с совершенно новыми интерпретациями группы и ремиксами оригинального продюсера и звукорежиссера записи Рико Коннинга. Opus Dei был первым альбомом группы на Mute, получившим большое признание и поместившим уникальный словенский коллектив в центр внимания всего мира. Opus Dei Revisited представляет две разные новые версии работы. Первый диск — это переработка самих Laibach, изначально созданная для их недавнего тура Opus Dei Revisited, а затем доработанная. Поскольку группа никогда не ищет легких путей в достижении цели, задача переоценки, переосмысления и переосмысления треков была художественным императивом. Группа была настолько довольна результатом, что отправилась в студию, чтобы записать эти новые версии сразу после завершения первой фазы тура Opus Dei Revisited. Для второго диска они пригласили Рико Коннинга (Wire, Pere Ubu, Swans, Front 242, William Orbit) также переработать материал. Коннингу было поручено проложить новый путь с оригинальными мастер-лентами. Результат, несомненно, лучше оригинального альбома и понравится поклонникам готического индастриала в частности.
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