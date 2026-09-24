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Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка

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Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 1
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 2
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 3
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 4
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 5
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 6
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 7
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 8
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 9
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 10
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 11
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 12
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 13
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 14
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 15
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 16
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 17
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 18
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 19
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 20
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 1
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 2
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 3
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 4
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 5
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 6
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 7
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 8
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 9
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 10
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 11
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 12
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 13
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 14
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 15
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 16
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 17
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 18
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 19
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 20
  • Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка

Словенский коллектив Laibach переиздает свой шедевр 1987 года Opus Dei с совершенно новыми интерпретациями группы и ремиксами оригинального продюсера и звукорежиссера записи Рико Коннинга. Opus Dei был первым альбомом группы на Mute, получившим большое признание и поместившим уникальный словенский коллектив в центр внимания всего мира. Opus Dei Revisited представляет две разные новые версии работы. Первый диск — это переработка самих Laibach, изначально созданная для их недавнего тура Opus Dei Revisited, а затем доработанная. Поскольку группа никогда не ищет легких путей в достижении цели, задача переоценки, переосмысления и переосмысления треков была художественным императивом. Группа была настолько довольна результатом, что отправилась в студию, чтобы записать эти новые версии сразу после завершения первой фазы тура Opus Dei Revisited. Для второго диска они пригласили Рико Коннинга (Wire, Pere Ubu, Swans, Front 242, William Orbit) также переработать материал. Коннингу было поручено проложить новый путь с оригинальными мастер-лентами. Результат, несомненно, лучше оригинального альбома и понравится поклонникам готического индастриала в частности.

Отзывы о товаре Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Словенский коллектив Laibach переиздает свой шедевр 1987 года Opus Dei с совершенно новыми интерпретациями группы и ремиксами оригинального продюсера и звукорежиссера записи Рико Коннинга. Opus Dei был первым альбомом группы на Mute, получившим большое признание и поместившим уникальный словенский коллектив в центр внимания всего мира. Opus Dei Revisited представляет две разные новые версии работы. Первый диск — это переработка самих Laibach, изначально созданная для их недавнего тура Opus Dei Revisited, а затем доработанная. Поскольку группа никогда не ищет легких путей в достижении цели, задача переоценки, переосмысления и переосмысления треков была художественным императивом. Группа была настолько довольна результатом, что отправилась в студию, чтобы записать эти новые версии сразу после завершения первой фазы тура Opus Dei Revisited. Для второго диска они пригласили Рико Коннинга (Wire, Pere Ubu, Swans, Front 242, William Orbit) также переработать материал. Коннингу было поручено проложить новый путь с оригинальными мастер-лентами. Результат, несомненно, лучше оригинального альбома и понравится поклонникам готического индастриала в частности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laibach - Opus Dei Revisited (5400863168667) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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