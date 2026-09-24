Lonnie Smith - Drives (0602465148602) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Drives
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699186
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465148602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Drives
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Twenty-Five Miles, Spinning Wheel, Seven Steps To Heaven, Psychedelic Pi, Whos Afraid Of Virginia Woolfx
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lonnie Smith - Drives (0602465148602) виниловая пластинка
Drives стал четвертым и, на данный момент, последним альбомом Лонни Смита для Blue Note в 1970 году. Хаммонд-органист отпразднует свое триумфальное возвращение на лейбл лишь 46 лет спустя. Со своим квинтетом, в который вошли два саксофониста (баритон и тенор), гитарист и барабанщик, он снова набрал обороты на Drives. Решительно фанковый альбом стал ярким примером авантюрного духа и неудержимого грува органиста. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal, в одинарном рукаве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465148602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Drives
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Twenty-Five Miles, Spinning Wheel, Seven Steps To Heaven, Psychedelic Pi, Whos Afraid Of Virginia Woolfx
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Drives стал четвертым и, на данный момент, последним альбомом Лонни Смита для Blue Note в 1970 году. Хаммонд-органист отпразднует свое триумфальное возвращение на лейбл лишь 46 лет спустя. Со своим квинтетом, в который вошли два саксофониста (баритон и тенор), гитарист и барабанщик, он снова набрал обороты на Drives. Решительно фанковый альбом стал ярким примером авантюрного духа и неудержимого грува органиста. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal, в одинарном рукаве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lonnie Smith - Drives (0602465148602) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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