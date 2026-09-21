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Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка

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Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка - фото 1
Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Arion
Альбом (сингл)
Vultures Die Alone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка - фото 1
  • Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699174
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Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Afm Records
Barcode
[0884860365314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Arion
Альбом (сингл)
Vultures Die Alone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Out Of My Life, Break My Chains, Bloodline, Im Here To Save You, In The Name Of Love A Vulture Dies Alone, I Love To Be Your Enemy, Where The Ocean Greets The Sky, I Dont Fear You, Until Eternity Ends
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Out Of My Life, Break My Chains, Bloodline, Im Here To Save You, In The Name Of Love A Vulture Dies Alone, I Love To Be Your Enemy, Where The Ocean Greets The Sky, I Dont Fear You, Until Eternity Ends



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Arion - Vultures Die Alone (coloured) (0884860365314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Afm Records
Barcode
[0884860365314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Arion
Альбом (сингл)
Vultures Die Alone
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Out Of My Life, Break My Chains, Bloodline, Im Here To Save You, In The Name Of Love A Vulture Dies Alone, I Love To Be Your Enemy, Where The Ocean Greets The Sky, I Dont Fear You, Until Eternity Ends
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Out Of My Life, Break My Chains, Bloodline, Im Here To Save You, In The Name Of Love A Vulture Dies Alone, I Love To Be Your Enemy, Where The Ocean Greets The Sky, I Dont Fear You, Until Eternity Ends


Теги товара: Progressive Rock
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