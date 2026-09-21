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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699014
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 12x42
Универсальный бинокль Levenhuk Sherman PRO 12x42 подойдет для использования как в профессиональных целях, так и любителями активного отдыха и натуралистических наблюдений. Этот прибор обладает 12-кратным увеличением и может использоваться с рук или на штативе. Призмы Porro и линзы из стекла марки BaK-4 с высоким сумеречным фактором и многослойным просветлением позволят получить четкое и ясное изображение не только днем, но и в сумерках. Оптическая конструкция из 5 групп хорошо продумана для достижения высокого качества изображения с минимумом хроматических искажений и искривлений поля зрения. Для получения кристально ясной картинки с хорошей детализацией достаточно лишь навести резкость.
Универсальный бинокль Levenhuk Sherman PRO 12x42 подойдет для использования как в профессиональных целях, так и любителями активного отдыха и натуралистических наблюдений. Этот прибор обладает 12-кратным увеличением и может использоваться с рук или на штативе. Призмы Porro и линзы из стекла марки BaK-4 с высоким сумеречным фактором и многослойным просветлением позволят получить четкое и ясное изображение не только днем, но и в сумерках. Оптическая конструкция из 5 групп хорошо продумана для достижения высокого качества изображения с минимумом хроматических искажений и искривлений поля зрения. Для получения кристально ясной картинки с хорошей детализацией достаточно лишь навести резкость.
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