Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42
Если вы находитесь в поисках оптического прибора, который позволит вести длительные наблюдения на природе, не обращая внимания на осадки или световые условия, то рекомендуем выбрать бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 8x42. Он имеет все необходимые характеристики для работы в сложных условиях: пыле- и водозащищенный по стандарту IP67 корпус, которому не страшны дождь, снег, туман, грязь и пыль многослойное просветляющее покрытие на линзах и призмах, позволяющее наблюдать четкую и яркую картинку даже в сумерках азотное заполнение корпуса, эффективно предотвращающее выпадение конденсата. Бинокль можно прикрепить к любому стандартному фотоштативу, используя адаптер (приобретается отдельно) – это позволит организовать комфортное статичное место для работы и освободить руки для занятия другими важными делами.
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