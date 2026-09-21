Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699035
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х8
Вес, г.
300
Описание товара Бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50
Если вы ищете оптический прибор, который сочетает в себе мощное увеличение и герметичный корпус, то советуем обратить внимание на бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50. Он обеспечивает 12-кратное приближение, просветленная ED-оптика позволяет получать ясную и контрастную картинку без цветовых искажений. Любители вылазок на природу непременно оценят преимущества азотозаполненного корпуса – с прибором можно работать даже во время дождя. Бинокль станет прекрасным подарком рыбаку, путешественнику или охотнику.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Если вы ищете оптический прибор, который сочетает в себе мощное увеличение и герметичный корпус, то советуем обратить внимание на бинокль Levenhuk Nitro ED 12x50. Он обеспечивает 12-кратное приближение, просветленная ED-оптика позволяет получать ясную и контрастную картинку без цветовых искажений. Любители вылазок на природу непременно оценят преимущества азотозаполненного корпуса – с прибором можно работать даже во время дождя. Бинокль станет прекрасным подарком рыбаку, путешественнику или охотнику.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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