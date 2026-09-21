Top.Mail.Ru
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 1
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 2
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 3
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 4
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 5
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 6
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 7
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 8
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 9
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 10
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 11
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в ночное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
4x
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 1
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 2
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 3
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 4
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 5
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 6
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 7
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 8
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 9
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 10
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 11
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699046
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в ночное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
4x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, г.
632

Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300

Levenhuk Atom Digital DNB300 – это бинокль ночного видения, который отлично подходит для наблюдений при любом освещении: и в абсолютной темноте, и при свете звезд, и в дневное время. Прибор оборудован CMOS-матрицей, встроенным IPS дисплеем с хорошей цветопередачей и ИК-подсветкой. Бинокль станет надежным помощником охотника и любителя походов, поможет в решении профессиональных задач в охране, поисковых операциях и экспедиционном деле. Материалом корпуса прибора послужил ABS-пластик повышенной прочности – бинокль готов к работе в полевых условиях.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений в ночное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Увеличение
4x
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Atom Digital DNB300 – это бинокль ночного видения, который отлично подходит для наблюдений при любом освещении: и в абсолютной темноте, и при свете звезд, и в дневное время. Прибор оборудован CMOS-матрицей, встроенным IPS дисплеем с хорошей цветопередачей и ИК-подсветкой. Бинокль станет надежным помощником охотника и любителя походов, поможет в решении профессиональных задач в охране, поисковых операциях и экспедиционном деле. Материалом корпуса прибора послужил ABS-пластик повышенной прочности – бинокль готов к работе в полевых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...