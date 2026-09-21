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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
пластик
Назначение
для наблюдений в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Межзрачковое расстояние
60 мм
Увеличение
14x
Цвет корпуса
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
16 890 руб.
29 890
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699045
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для наблюдений в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Межзрачковое расстояние
60 мм
Увеличение
14x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, г.
5
Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 – это универсальный оптический прибор, который обеспечивает изображение высокого качества в любое время суток и при осложненной видимости. Он оснащен стеклянной оптикой и линзами с полным многослойным просветлением, а его окулярные линзы – выпуклые, обеспечивающие дополнительное увеличение изображения. Высокочувствительная CMOS-матрица собирает максимальное количество информации. Оптическое увеличение изображения составляет 6 крат, цифровой зум достигает 8 крат: это позволяет наблюдать издалека и использовать бинокль как для обзорных, так и для прицельных наблюдений. Максимальная дистанция обнаружения днем составляет 1000 метров, а ночью – 300 метров. Прибор оборудован ИК-осветителем с тремя режимами яркости. Два IPS-дисплея бинокля можно использовать как совместно, так и по отдельности.
для наблюдений в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Диаметр объектива
35
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Межзрачковое расстояние
60 мм
Увеличение
14x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB250 – это универсальный оптический прибор, который обеспечивает изображение высокого качества в любое время суток и при осложненной видимости. Он оснащен стеклянной оптикой и линзами с полным многослойным просветлением, а его окулярные линзы – выпуклые, обеспечивающие дополнительное увеличение изображения. Высокочувствительная CMOS-матрица собирает максимальное количество информации. Оптическое увеличение изображения составляет 6 крат, цифровой зум достигает 8 крат: это позволяет наблюдать издалека и использовать бинокль как для обзорных, так и для прицельных наблюдений. Максимальная дистанция обнаружения днем составляет 1000 метров, а ночью – 300 метров. Прибор оборудован ИК-осветителем с тремя режимами яркости. Два IPS-дисплея бинокля можно использовать как совместно, так и по отдельности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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