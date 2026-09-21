Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 12x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 12x42
Любите активно отдыхать, изучать окружающий мир, рассматривать фауну, путешествовать далеко за город и проводить там время с пользой? Тогда бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 12x42 – для вас. Он был создан специально для эксплуатации в сложных природных и погодных условиях: прибор не боится пыли, песка, грязи, снега, дождя и даже прямого воздействия воды – например, ему не навредит падение в лужу или неглубокий водоем (до 1 метра). Отличительная особенность бинокля – азотонаполненный корпус. Азот – инертный газ, в его среде не происходит окисления и коррозии конструктивных элементов, не выпадает конденсат, не размножаются грибки и бактерии.
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