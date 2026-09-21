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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42

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Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699024
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х9
Вес, кг.
1.36

Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42

Бинокль Levenhuk Vegas ED 8x42 – это прекрасный подарок как для начинающих, так и для опытных пользователей, при помощи которого можно рассмотреть красоты окружающего мира в подробностях и сделать свои путешествия на природу еще интереснее. Бинокль можно использовать в условиях непогоды, рядом с водоемами и в среде с повышенной влажностью – прибору не страшны дождь, снег, взвешенная пыль, песок и грязь, поскольку его корпус надежно герметизирован по стандарту IP67, а также заполнен азотом. Азот – это инертный газ, имеющий массу преимуществ при использовании в оптике: он останавливает протекание окислительных и коррозийных процессов, не дает размножаться грибкам и бактериям, а самое главное – предотвращает выпадение конденсата на линзах при скачках температуры внешней среды.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Vegas ED 8x42




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Vegas ED 8x42 – это прекрасный подарок как для начинающих, так и для опытных пользователей, при помощи которого можно рассмотреть красоты окружающего мира в подробностях и сделать свои путешествия на природу еще интереснее. Бинокль можно использовать в условиях непогоды, рядом с водоемами и в среде с повышенной влажностью – прибору не страшны дождь, снег, взвешенная пыль, песок и грязь, поскольку его корпус надежно герметизирован по стандарту IP67, а также заполнен азотом. Азот – это инертный газ, имеющий массу преимуществ при использовании в оптике: он останавливает протекание окислительных и коррозийных процессов, не дает размножаться грибкам и бактериям, а самое главное – предотвращает выпадение конденсата на линзах при скачках температуры внешней среды.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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