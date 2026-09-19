Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi

Перед вами цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13x Wi-Fi – прибор, который позволяет видеть в полной темноте, а также может использоваться днем как обычный бинокль. Кроме того, этим ПНВ можно управлять при помощи мобильного устройства через беспроводную сеть Wi-Fi. Прибор будет незаменим при изучении незнакомой местности ночью, поможет обеспечить безопасность в походе по диким местам, станет отличным выбором для охоты, слежения за движущимися целями, охраны больших территорий. Оптические элементы прибора сделаны из стекла с просветляющим покрытием на основе диоксида кремния. Такое устройство оптики позволяет видеть яснее в полной темноте, так как мелкие детали просматриваются более четко. В дневное время вести наблюдения можно на расстоянии от 3 метров и до бесконечности, а в ночное время максимальная дальность обнаружения составляет 300 метров. ИК-подсветка имеет 7 уровней яркости, что позволяет гибко настраивать прибор. Для экономии заряда батареек яркость можно уменьшать до минимума, а в случаях, когда важнее эффективность, переключать на максимум. И обратите внимание: при ночных наблюдениях изображение в ПНВ будет черно-белым, при дневных – цветным. Бинокль ночного видения снабжен рекордером для фото- и видеозаписи. Доступно два разрешения картинки: 1280х960 пикс и 640x480 пикс. Меньшее обычно используется, если на карте памяти мало места. Все видео пишутся с кадровой частотой 30 кадров в секунду, т. е. они плавные, без рывков. Минимальный уровень плавности доступен уже на 24 кадрах в секунду, но в Levenhuk Halo 13x Wi-Fi частота увеличена для получения более приятной глазу картинки. Отснятый материал можно просматривать прямо на экране прибора. Для переноса данных на компьютер используется комплектный кабель miniUSB.