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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) купить с доставкой в Москве
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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663)

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Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 1
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 2
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 3
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 4
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 5
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 6
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 7
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 8
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 9
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 10
Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Увеличение
13x
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 1
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 2
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 3
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 4
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 5
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 6
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 7
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 8
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 9
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 10
  • Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489505
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Увеличение
13x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663)

Цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13x предназначен, в первую очередь, для наблюдений в полной темноте, но также может использоваться как обычный бинокль в дневное время. Этот прибор подходит для решения самых разных задач на местности: обеспечения безопасности на больших территориях, наблюдения за движущимися целями в сложных условиях, а также разведки, охоты, спортивных игр и многого другого. Оптика прибора сделана из стекла, что повышает четкость передаваемого изображения. Просветление на основе диоксида кремния увеличивает яркость картинки и позволяет лучше различать мелкие детали в полной темноте. В дневное время максимальная дальность наблюдений не ограничена, а вот минимальная равна 3 метрам. В ночное время максимальный обзор составляет 300 метров, причем крайне рекомендуется использовать встроенную ИК-подсветку. Благодаря регулировке яркости можно выбирать наиболее комфортный вариант освещения: от самого экономичного, позволяющего продлить время работы батареек, до самого эффективного, предназначенного для быстрого обнаружения целей в полной темноте. Также стоит знать, что прибор показывает цветное изображение днем и черно-белое ночью. В ПНВ установлен рекордер, который позволяет записывать фото и видео и сохранять их на карте памяти (поддерживаются карты размером до 32 ГБ). Качество снимков и роликов – 1280х960 пикс. При необходимости, например, если нужно сэкономить место на карте памяти, разрешение можно уменьшить до 640x480 пикс. Кадровая частота при записи видео составляет 30 кадров в секунду, поэтому ролики получаются плавными, без задержек. Обычно для записи достаточно 24 кадров в секунду, но в Levenhuk Halo 13x этот параметр увеличен, чтобы картинка выглядела приятнее. Фото и видео можно просматривать прямо на экране прибора, но также предусмотрена возможность их переноса на компьютер при помощи кабеля miniUSB.

Отзывы о товаре Бинокль цифровой ночного видения Levenhuk Halo 13x (77663)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
34
Увеличение
13x
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13x предназначен, в первую очередь, для наблюдений в полной темноте, но также может использоваться как обычный бинокль в дневное время. Этот прибор подходит для решения самых разных задач на местности: обеспечения безопасности на больших территориях, наблюдения за движущимися целями в сложных условиях, а также разведки, охоты, спортивных игр и многого другого. Оптика прибора сделана из стекла, что повышает четкость передаваемого изображения. Просветление на основе диоксида кремния увеличивает яркость картинки и позволяет лучше различать мелкие детали в полной темноте. В дневное время максимальная дальность наблюдений не ограничена, а вот минимальная равна 3 метрам. В ночное время максимальный обзор составляет 300 метров, причем крайне рекомендуется использовать встроенную ИК-подсветку. Благодаря регулировке яркости можно выбирать наиболее комфортный вариант освещения: от самого экономичного, позволяющего продлить время работы батареек, до самого эффективного, предназначенного для быстрого обнаружения целей в полной темноте. Также стоит знать, что прибор показывает цветное изображение днем и черно-белое ночью. В ПНВ установлен рекордер, который позволяет записывать фото и видео и сохранять их на карте памяти (поддерживаются карты размером до 32 ГБ). Качество снимков и роликов – 1280х960 пикс. При необходимости, например, если нужно сэкономить место на карте памяти, разрешение можно уменьшить до 640x480 пикс. Кадровая частота при записи видео составляет 30 кадров в секунду, поэтому ролики получаются плавными, без задержек. Обычно для записи достаточно 24 кадров в секунду, но в Levenhuk Halo 13x этот параметр увеличен, чтобы картинка выглядела приятнее. Фото и видео можно просматривать прямо на экране прибора, но также предусмотрена возможность их переноса на компьютер при помощи кабеля miniUSB.
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