Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 12x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 12x50
Если вы находитесь в поисках надежного бинокля, который можно использовать в полевых условиях при любой погоде, то Levenhuk New Karma PRO ED 12x50 станет отличным выбором! Ему не страшны обильные осадки и сложные окружающие условия – снег, дождь, туман, пыльные бури и песок не навредят работе прибора, поскольку его корпус полностью герметизирован по стандарту IP67. Бинокль даже выдержит кратковременное погружение в воду (на глубину не более 1 метра) – большой плюс для тех, кто планирует вести наблюдения рядом с водоемами. Корпус прибора заполнен азотом, защищающим линзы от запотевания при резкой смене температуры или уровня влажности окружающей среды. Levenhuk New Karma PRO ED 12x50 высоко оценят охотники, натуралисты, походники и участники поисково-спасательных операций, поскольку бинокль одинаково эффективен как при обзорных, так и при прицельных наблюдениях и позволяет отслеживать движущиеся цели (животных, птиц, людей) и изучать удаленные объекты в подробностях.
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