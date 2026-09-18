Бинокль Veber БП 25*100

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
100
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
25x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232404
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Предназначен для стационарных наблюдений (в том числе астрономических) на открытом воздухе. Удобно устанавливать на балконе или на крыше. Водонепроницаемый. Материал корпуса — алюмомагниевый сплав. Дополнительные элементы, повышающие жесткость и надежность конструкции. Многослойное просветление оптических элементов и высокое светопропускание позволяет максимально четко видеть даже небесные светила. Окуляры регулируются раздельно (нет центрального фокусирующего механизма), как в профессиональных биноклях. Оптические элементы изготовлены из высококачественного стекла BAK-4. Крепление под штатив ? дает возможность установки бинокля на большинство фотоштативов европейских, азиатских и американских производителей. В комплект входит алюминиевый кейс для переноски.
Предназначен для стационарных наблюдений (в том числе астрономических) на открытом воздухе. Удобно устанавливать на балконе или на крыше. Водонепроницаемый. Материал корпуса — алюмомагниевый сплав. Дополнительные элементы, повышающие жесткость и надежность конструкции. Многослойное просветление оптических элементов и высокое светопропускание позволяет максимально четко видеть даже небесные светила. Окуляры регулируются раздельно (нет центрального фокусирующего механизма), как в профессиональных биноклях. Оптические элементы изготовлены из высококачественного стекла BAK-4. Крепление под штатив ? дает возможность установки бинокля на большинство фотоштативов европейских, азиатских и американских производителей. В комплект входит алюминиевый кейс для переноски.
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