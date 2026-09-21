Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x42
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x42
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x42 – оптический прибор высшего класса, созданный специально для использования на природе. Походники, натуралисты, любители активного отдыха и путешественники высоко оценят его оптические возможности, яркость и четкость картинки и удобство в использовании на ходу. Бинокль превосходно противостоит проявлениям стихии и неблагоприятным погодным условиям – дождю, снегу, туману, пыльным и песчаным бурям, воде (как при попадании брызг, так и при полноценном погружении в водоем). Это возможно благодаря полной герметизации корпуса, соответствующей стандарту IP67, и азотному наполнению – газ предотвращает проникновение влаги внутрь конструкции и не допускает образования конденсата на линзах.
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