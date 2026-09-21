Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50
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Характеристики
Описание товара Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50
Бинокль Levenhuk New Vegas ED 10x50 – классический полевой бинокль, который высоко оценят охотники, рыби, путешественники и любители дикой природы. Прибор позволяет вести работу на средних и средне-дальних расстояниях – 10-кратного увеличения и поля зрения 6,8° достаточно к для общих обзорных наблюдений, т и для слежения за движущимися объектами (животными, птицами, людьми). Непогода и недостаток солнечного света не помешают наблюдениям: от дождя, снега, пыли и грязи прибор защищен герметичным корпусом, соответствующим стандарту IP67, а для работы в сумерках на призмы и линзы бинокля нанесено многослойное просветляющее покрытие, делающее картинку ярче и яснее.
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