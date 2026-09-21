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Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42

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Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 2
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 3
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 4
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 5
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 6
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 7
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 8
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 9
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 10
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 11
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 12
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 12
  • Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698995
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42

Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 – отличный выбор для путешественников, охотников, любителей природы и активного туризма, охранников и спасателей. На этот прибор можно положиться в любых условиях наблюдений: в городе и на природе, при ярком солнечном свете и в сумерках, при спокойной и бушующей погоде. Бинокль не боится тумана, дождя, снега и даже прямого воздействия воды, например, при падении в водоем или лужу ему не повредят пыль, песок и грязь – все благодаря всесторонней герметизации корпуса, соответствующей стандарту IP67. Внутри прибор заполнен азотом, который помогает предотвратить попадание влаги извне, препятствует образованию конденсата и защищает элементы конструкции от коррозии, окисления, размножения грибков и т. д.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk New Karma PRO ED 10x42 – отличный выбор для путешественников, охотников, любителей природы и активного туризма, охранников и спасателей. На этот прибор можно положиться в любых условиях наблюдений: в городе и на природе, при ярком солнечном свете и в сумерках, при спокойной и бушующей погоде. Бинокль не боится тумана, дождя, снега и даже прямого воздействия воды, например, при падении в водоем или лужу ему не повредят пыль, песок и грязь – все благодаря всесторонней герметизации корпуса, соответствующей стандарту IP67. Внутри прибор заполнен азотом, который помогает предотвратить попадание влаги извне, препятствует образованию конденсата и защищает элементы конструкции от коррозии, окисления, размножения грибков и т. д.
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Отзывы


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