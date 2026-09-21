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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698991
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 12x50
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 12x50 – надежный бинокль, обеспечивающий яркую, четкую и информативную картинку в любую погоду и при любых световых условиях. Отлично подходит для использования в полевых условиях, поскольку устойчив к воздействию природных факторов – грязи, песка, пыли, снегопада и сильного дождя – благодаря степени герметизации IP67. Внутри корпус бинокля заполнен азотом – это предотвращает запотевание линз при скачках окружающей температуры или изменении общей влажности. Светосильные объективы 50 мм с полностью просветленными оптическими элементами собирают достаточно света как при наблюдениях в полноценном солнечном свете, так и в сумерках – это гарантирует стабильно легко читаемую картинку.
Бинокль Levenhuk New Karma PLUS 12x50 – надежный бинокль, обеспечивающий яркую, четкую и информативную картинку в любую погоду и при любых световых условиях. Отлично подходит для использования в полевых условиях, поскольку устойчив к воздействию природных факторов – грязи, песка, пыли, снегопада и сильного дождя – благодаря степени герметизации IP67. Внутри корпус бинокля заполнен азотом – это предотвращает запотевание линз при скачках окружающей температуры или изменении общей влажности. Светосильные объективы 50 мм с полностью просветленными оптическими элементами собирают достаточно света как при наблюдениях в полноценном солнечном свете, так и в сумерках – это гарантирует стабильно легко читаемую картинку.
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