Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189353
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Levenhuk Karma PRO 8x42
Качественный и удобный бинокль для любителей активного отдыха! Оптическая схема построена на roof-призмах. Материал оптики - BaK-4.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Качественный и удобный бинокль для любителей активного отдыха! Оптическая схема построена на roof-призмах. Материал оптики - BaK-4.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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