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Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи купить с доставкой в Москве
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Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи

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Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 1
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 2
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 3
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 4
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 5
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 6
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 7
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 8
Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Регулировка расстояния между зрачками
нет
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 1
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 2
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 3
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 4
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 5
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 6
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 7
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 8
  • Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699047
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
429

Описание товара Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи

Этот цифровой бинокль ночного видения Bresser снабжен встроенным рекордером, поэтому подходит не только для наблюдений, но и для записи. Прибор может делать отдельные фотоснимки или видеоролики. Эти возможности пригодятся охотнику, натуралисту, сотруднику спецслужб, военному. Запись ведется на карту памяти (приобретается отдельно).

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Этот цифровой бинокль ночного видения Bresser снабжен встроенным рекордером, поэтому подходит не только для наблюдений, но и для записи. Прибор может делать отдельные фотоснимки или видеоролики. Эти возможности пригодятся охотнику, натуралисту, сотруднику спецслужб, военному. Запись ведется на карту памяти (приобретается отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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