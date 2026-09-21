Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699047
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
429
Описание товара Бинокль ночного видения цифровой Bresser 3,5х, с функцией записи
Этот цифровой бинокль ночного видения Bresser снабжен встроенным рекордером, поэтому подходит не только для наблюдений, но и для записи. Прибор может делать отдельные фотоснимки или видеоролики. Эти возможности пригодятся охотнику, натуралисту, сотруднику спецслужб, военному. Запись ведется на карту памяти (приобретается отдельно).
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для наблюдений и съёмки в ночное и дневное время суток в указанном спектре
Регулировка расстояния между зрачками
нет
Страна производитель
Китай
Этот цифровой бинокль ночного видения Bresser снабжен встроенным рекордером, поэтому подходит не только для наблюдений, но и для записи. Прибор может делать отдельные фотоснимки или видеоролики. Эти возможности пригодятся охотнику, натуралисту, сотруднику спецслужб, военному. Запись ведется на карту памяти (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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