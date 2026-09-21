Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, г.
650
Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200
Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB200 можно использовать не только ночью, но и днем. Он оборудован цифровым преобразователем, ИК-осветителем и экраном с высоким разрешением. Прибор позволяет вести комфортные наблюдения обоими глазами, а тже фото- и видеосъемку. Приближать картинку можно, комбинируя оптическое 10-кратное увеличение и цифровой зум 1–8х. Это незаменимый оптический инструмент на охотничьих вылазках, во многодневных походах по диким местам, в работе охранника, поисковика и спасателя. В ночное время картинка черно-белая, в дневное – цветная.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB200 можно использовать не только ночью, но и днем. Он оборудован цифровым преобразователем, ИК-осветителем и экраном с высоким разрешением. Прибор позволяет вести комфортные наблюдения обоими глазами, а тже фото- и видеосъемку. Приближать картинку можно, комбинируя оптическое 10-кратное увеличение и цифровой зум 1–8х. Это незаменимый оптический инструмент на охотничьих вылазках, во многодневных походах по диким местам, в работе охранника, поисковика и спасателя. В ночное время картинка черно-белая, в дневное – цветная.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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