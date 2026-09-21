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Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 купить с доставкой в Москве
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Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200

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Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 1
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 2
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 3
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 4
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 5
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 6
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 7
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 8
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 9
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 10
Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 1
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 2
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 3
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 4
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 5
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 6
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 7
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 8
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 9
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 10
  • Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699044
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х7
Вес, г.
650

Описание товара Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200

Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB200 можно использовать не только ночью, но и днем. Он оборудован цифровым преобразователем, ИК-осветителем и экраном с высоким разрешением. Прибор позволяет вести комфортные наблюдения обоими глазами, а тже фото- и видеосъемку. Приближать картинку можно, комбинируя оптическое 10-кратное увеличение и цифровой зум 1–8х. Это незаменимый оптический инструмент на охотничьих вылазках, во многодневных походах по диким местам, в работе охранника, поисковика и спасателя. В ночное время картинка черно-белая, в дневное – цветная.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Levenhuk Atom Digital DNB200




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Atom Digital DNB200 можно использовать не только ночью, но и днем. Он оборудован цифровым преобразователем, ИК-осветителем и экраном с высоким разрешением. Прибор позволяет вести комфортные наблюдения обоими глазами, а тже фото- и видеосъемку. Приближать картинку можно, комбинируя оптическое 10-кратное увеличение и цифровой зум 1–8х. Это незаменимый оптический инструмент на охотничьих вылазках, во многодневных походах по диким местам, в работе охранника, поисковика и спасателя. В ночное время картинка черно-белая, в дневное – цветная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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