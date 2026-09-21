Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x50
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, морской, универсальный
Диаметр объектива
43
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699034
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, морской, универсальный
Диаметр объектива
43
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
670
Описание товара Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x50
Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x50 собрал в себе все необходимое для охоты и отдыха на природе. Водонепроницаемый корпус защитит от дождя, азотное заполнение предотвратит запотевание линз, просветленная оптика подарит яркую картинку в облачный день. Увеличения 10,5 крата будет достаточно для детального рассматривания удаленных объектов, широкое поле зрения позволит охватить большую область ландшафта одним взглядом.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
военный, для охоты, для туризма и походов, морской, универсальный
Диаметр объектива
43
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Бинокль Levenhuk Nitro ED 10x50 собрал в себе все необходимое для охоты и отдыха на природе. Водонепроницаемый корпус защитит от дождя, азотное заполнение предотвратит запотевание линз, просветленная оптика подарит яркую картинку в облачный день. Увеличения 10,5 крата будет достаточно для детального рассматривания удаленных объектов, широкое поле зрения позволит охватить большую область ландшафта одним взглядом.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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