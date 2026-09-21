Top.Mail.Ru
Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42 - фото 1
Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699012
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.72

Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42

Бинокль New Sherman PRO 10x42 – профессиональный бинокль с увеличением 10x и апертурой 42 мм. Он обладает довольно широким полем зрения (112 м на удалении 1000 м) и подойдет практически для любых целей: от рыбалки и охоты до охраны территории. Светосильная оптика прибора создана из BaK-4 и многократно покрыта просветляющим составом. В сочетании с высоким сумеречным фактором (20,5) это дает превосходную видимость не только в светлое время дня, но и при недостатке освещения. Качество изображения остается однородным по всей площади обзора: достаточно только навести фокус, и вы получите превосходную по четкости и ясности картинку в любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль New Sherman PRO 10x42 – профессиональный бинокль с увеличением 10x и апертурой 42 мм. Он обладает довольно широким полем зрения (112 м на удалении 1000 м) и подойдет практически для любых целей: от рыбалки и охоты до охраны территории. Светосильная оптика прибора создана из BaK-4 и многократно покрыта просветляющим составом. В сочетании с высоким сумеречным фактором (20,5) это дает превосходную видимость не только в светлое время дня, но и при недостатке освещения. Качество изображения остается однородным по всей площади обзора: достаточно только навести фокус, и вы получите превосходную по четкости и ясности картинку в любых погодных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...