Бинокль Levenhuk New Atom 8x40
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический для охоты и рыбалки, армейский, полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический для охоты и рыбалки, армейский, полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
950
Описание товара Бинокль Levenhuk New Atom 8x40
Широкое поле зрения, качественная просветленная оптика, удобный корпус – бинокль туристический профессиональный Levenhuk Atom 8x40 станет прекрасным подарком туристу, путешественнику или любителю живой природы! Бинокль для рыбалки позволяет охватить взглядом большое пространство – это полезно при наблюдениях за птицами и животными, изучении местности и других ситуациях, когда важен хороший обзор. Благодаря просветленной оптике из стекла BK-7 картинка получается чистой и четкой. Удобный обрезиненный корпус приятно держать в руках. Бинокль астрономический Levenhuk Atom 8x40 – для тех, кто ценит надежность!
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический для охоты и рыбалки, армейский, полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Широкое поле зрения, качественная просветленная оптика, удобный корпус – бинокль туристический профессиональный Levenhuk Atom 8x40 станет прекрасным подарком туристу, путешественнику или любителю живой природы! Бинокль для рыбалки позволяет охватить взглядом большое пространство – это полезно при наблюдениях за птицами и животными, изучении местности и других ситуациях, когда важен хороший обзор. Благодаря просветленной оптике из стекла BK-7 картинка получается чистой и четкой. Удобный обрезиненный корпус приятно держать в руках. Бинокль астрономический Levenhuk Atom 8x40 – для тех, кто ценит надежность!
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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